إبراهيم حسن: تراوري إضافة قوية لبيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح إبراهيم حسن؛ مدير الكرة ببيراميدز، أن إيريك تراوري؛ لاعب الفريق الجديد، سيخوض أول مران له بالنادي اليوم الخميس، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق بالدور الثاني من الدوري.

وكان تركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز، قد أعلن عن التعاقد مع اللاعب قادمًا من مصر المقاصة، بعض منافسة مع الأهلي والزمالك على ضمه.

حسن قال، في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "تراوري حضر إلى المران أمس الأربعاء، لعقد جلسة تعارف مع حسام حسن؛ المدير الفني، وقمنا بوضع برنامج بدني وفني خاص له، لتجهيزه بالشكل الأمثل حتى يدخل سريعًا في أجواء الفريق".

وأضاف: "اللاعب يمتلك قدرات فنية وبدنية هائلة، وسيكون إضافة قوية لبيراميدز، بجانب أنه سيكون أحد العناصر الهامة للفريق في الدور الثاني".

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة إنبي، بعد غدٍ السبت، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ18 بالدوري الممتاز.

وتحتل كتيبة حسام حسن المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق ست نقاط عن الصدارة.