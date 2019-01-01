إبراهيموفيتش ينتقد نظام الدوري الأمريكي

النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي ينتقد نظام الدوري الأمريكي لكرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جلاكسي النظام الخاص بالدوري الأمريكي لكرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زلاتان وأكد خلالها أن طريقة التنافس في الدوري الأمريكي لا تساعد الفرق على التحسن.

وقال زلاتان: "أعتقد أن النظام ليس جيدًا، كيف يمكن للفرق أن تكون بعقلية انتصارية إذا كان كل ما عليهم فعله هو الوصول لمباريات الإقصاء؟".

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وأضاف: "النتائج الإجمالية يجب أن تكون هامة، لكن هنا يمكنك أن تأتي في المركز السابع وتصل للنهائيات ولو حققت الفوز ستكون بطلًا".

وأكمل: "بالنسبة لي يجب أن يكون الجميع يعمل بشكل شاق طوال الوقت، وأن يملكون عقلية تريد الفوز في كل مناسبة، لكن بهذا النظام في الدوري الأمريكي كيف يمكن تكوين عقلية كهذه؟".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد سجل ١٦ هدفًا في ١٨ مباراة بالدوري الإمريكي رفقة جلالكسي هذا الموسم بعدما سجل ٢٢ في ٢٧ مواجهة الموسم الماضي.