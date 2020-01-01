إبراهيموفيتش يقود ميلان للدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي

انتصار هام..

تجاوز ميلان عقبة شامروك روفرز الأيرلندي بالتغلب عليه بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب تالاجت في الدور الثاني من تصفيات الدوري الأوروبي.

وكان من المفترض أن يلعب ميلان في دور المجموعات مباشرةً لاحتلاله المركز السادس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن لسوء حظه توِّج نابولي السابع بالكأس وخطف بطاقة التأهل المباشر للمجموعات.

الدور الثاني من تصفيات الأمم الأوروبية يُلعب بنظام مباراة واحدة إقصائية، ويتبعه دور ثالث بنفس الطريقة، ثم يصل الفريق إلى الدور التمهيدي ويلعب فيه ذهابًا وإيابًا ومنه يصل إلى دور المجموعات.

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وتقدم ميلان في النتيجة عبر نجمه زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 23، ثم أنهى هاكان تشالهانوجلو على آمال أصحاب الأرض بالعودة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 67.

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الفوز يجعل ميلان في مواجهة بودو جليمت النرويجي في الدور الثالث على ملعب سان سيرو، وإذا تخطاه سيتعين عليه أولًا لعب الدور التمهيدي من أجل الوصول للمجموعات.

الروسونيري لم يشارك الموسم الماضي في البطولات الأوروبية بسبب الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عليه لاختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

يذكر أن ميلان سيفتتح مبارياته في السيري آ يوم 21 سبتمبر الحالي أمام بولونيا على ملعب الأخير، في موسم ينتظر الجماهير فيه تواجد كتيبة ستيفانو بيولي في المربع الذهبي على أقل تقدير.