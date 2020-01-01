إبراهيموفيتش يعطي ريال مدريد ومانشستر يونايتد الأمل لضم هالاند

الصغير النرويجي يحلم بمحاكاة مسيرة السلطان

أعطى مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج براوت هالاند، تلميحات لرغبته في محاكاة تجربة جاره السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، باللعب لصفوة الأندية الأوروبية.

وخطف المراهق النرويجي الأضواء ببدايته الصاروخية مع بوروسيا دورتموند، التي أسفرت عن تسجيله لـ12 هدفًا من مشاركته في تسع مباريات في مختلف المسابقات، منذ قدومه من ريد بول سالزبورج يناير الماضي.

ومع انفجار موهبته مع ناديه الألماني الجديد، عادت وسائل الإعلام البريطانية وكذلك الإسبانية لوضع اسمه في جملة مفيدة مع مانشستر يونايتد بالإضافة إلى ريال مدريد هذه المرة.

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وبالتزامن مع انتشار هذه التقارير، قال صاحب الشأن في مقابلة مع موقع " FourFourTwo" الرياضي، إنه يتطلع للسير على خطى أسطورة الجار الاسكندينافي، بالتنقل بين الأندية الكبيرة، كما فعل وما زال يفعل إبرا، بارتداء قمصان أندية بحجم، أياكس، يوفنتوس، إنتر، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وأضاف صاحب الـ19 عامًا "أحب عقليته والطريقة التي ينظر بها إلى الأشياء المختلفة، أعتقد أنني لدي نفس الثقة أيضًا، وأحب الطريقة التي ينتقل بها من نادٍ إلى آخر ومن بلد لآخر".

وتابع "ما يفعله ليس بالأمر السهل، لكنه يأتي دائمًا وقت الأهداف منذ اللحظة الأولى، وأحب فعل ذلك, نتشارك في الطول، لكن طريقة اللعب تبدو مختلفة، ومن الصعب مقارنتا .. من أنا"، في إشارة واضحة منه إلى أنه ما زال لم يفعل أي شيء لتتم مقارنته بالسلطان.

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من جهة أخرى، ما زال يتذكر مساعدة مواطنه أولي جونار سولشاير، الذي منحه فرصته للتعبير عن نفسه مع فريق مولدي الأول، وعنه قال "ساعدني كثيرًا عندما ذهبت إلى مولدي كطفل صغير، تعلمت منه مهارات رائعة وأساليب إنهاء الفرص بشكل مختلف، وكان مهمًا في حياتي".

والمعروف أن مانشستر يونايتد كان على رأس قائمة الطامعين في التوقيع مع هالاند في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن بوروسيا دورتموند كان سباقًا بإبرام الصفقة مقابل رسوم لم تتجاوز الـ20 مليون يورو، بخلاف عمولة وكيل أعماله مينو رايولا ووالده.