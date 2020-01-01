إبراهيموفيتش يشاكس جوارديولا ويتجاهل رونالدو وميسي في التشكيل الأمثل

إبراهيموفيتش يثير الجدل كعادته

تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حول بيب جوارديولا الذي اختلف معه في فترة تواجده في برشلونة كما استبعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من تشكيله الأمثل.

وتحدث مهاجم ميلان وهدافهم الأول في 2020 في حوار جديد كشف فيه عن رأيه بخصوص مستقبله بعد كرة القدم والذي قال حوله إنه قد يصبح مدربًا يومًا ما.

وحول ذلك اختار زلاتان تشكيلًا مكونًا من 11 لاعبًا من تاريخ اللعبة ليكون مدربهم الافتراضي، موضحًا أن اختياره جاء بناء على الأفضلية والعاطفة معًا وفي آن واحد.

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وجاءت اختيارات النجم السويدي بوجود لاعبين زاملهم في الملاعب وآخرين لا، ولكن الغالبية كانوا ممن لعب معهم النجم السويدي في أي من رحلاته حول أندية أوروبا على مدار أكثر من 20 عامًا.

جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من ماكسويل وأليساندرو نيستا وفابيو كانافارو ومايكون، وفي وسط الملعب وضع الثنائي باتريك فييرا وتشافي وبافيل نيدفيد وزين الدين زيدان، وثنائي في الأمام هم الراحل دييجو أرماندو مارادونا والظاهرة رونالدو.

وحول تجربته في برشلونة شاكس إبراهيموفيتش المدرب بيب جوارديولا قائلًا: "عندما وصلت إلى الفريق الكتالوني كان كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح وأول 6 أشهر كانت جيدة بالنسبة لي، ولكن الأمور لم تكتمل على ما يرام بسبب بيب جوارديولا"

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ويعيش إبراهيموفيتش مع الروسوينري أيامًا جدية في الوقت الحالي حيث يتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 14 جولة، ولم يتعرض لأي خسارة في البطولة حتى الآن.