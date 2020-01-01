إبراهيموفيتش يزيد متاعب ميلان.. العودة ضد يوفنتوس تصبح أكثر صعوبة!

زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان يتعرض لانتكاسة في إصابته وعودته للملاعب تتأجل للعام الجديد!

تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان للإصابة خلال تدريبات فريقه مساء الأمس الجمعة استعدادًا لمواجهة ساسوولو.

جاءت هذه الإصابة قبل عودة النجم السويدي للملاعب بساعات، حيث كان ميلان يعول عليه للتواجد في مواجهة مساء اليوم في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

إصابة إبراهيموفيتش جاءت ربلة الساق، وقد تجعل فترة غيابه عن الملاعب تمتد لـ 20 يومًا إضافية أو حتى لفترة أطول.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت"، فعودة اللاعب قد تتأخر حتى مواجهة يوفنتوس في السادس من شهر يناير من العام الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن حتى ذلك التاريخ قد يكون مبكرًا بالنسبة لعودة النجم السويدي، الذي سيكون تواجده في المباراة في غاية الصعوبة.

وسيخضع إبراهيموفيتش لفحص جديد يوضح مدى إصابته واحتياجاته في الراحة قبل أن يعود للملاعب من جديد، ومن المقرر أن يكون بين الـ 27 والـ 29 من ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن ميلان كان قد قرر الدخول لسوق الانتقالات لدعم الهجوم بعد إصابة إبراهيموفيتش الأخيرة، حيث كان النادي يخطط لدعم الدفاع أولًا.