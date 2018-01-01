إبراهيموفيتش يتفق على عقد جديد مع لوس أنجلوس جالاكسي

السويدي لن يعود لميلان مرة أخرى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يستعد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تجديد تعاقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بعدما فشلت مفاوضاته بالانتقال لصفوف ميلان الإيطالي.

وكان الروسونيري، قد أكدوا سابقًا عن طريق المدير التنفيذي ليوناردو، أن الصفقة لم تتم بعدما فشل السويدي في القدوم لميلان بدون مقابل لأنه أعطى كلمته للنادي الأمريكي، في يناير المقبل.

وسيوقع إبراهيموفيتش على عقد "لاعب محدد" حيث سيتم الإعلان عن التعاقد الجديد في الأسبوع المقبل.

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ويتقاضى إبراهيموفيتش في الموسم الماضي بالدوري الأمريكي، 1.5 مليون دولار، بعدما وصل راتبه في أوروبا إلى 25 مليون دولار في الموسم.

وكان أفضل لاعب وافد للدوري الأمريكي موسم 2018، قريباً من أن يكون أغلى راتب في تاريخ الدوري الأمريكي بقيمة 7.1 مليون دولار، في 2017 لكن إصابته بالرباط الصليبي أنهت فرص قدومه بالمرة الأولى.

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ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وسجل إبراهيموفيتش صاحب الـ37 عاماً، 22 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 27 مباراة الموسم الحالي، لكنه فشل في قيادة الفريق لمرحلة البلاي أوف للدوري.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب تعيين المدير الفني الجديد للنادي الأسبوع المقبل، كيليب بورتر مدرب بورتلاند تمبرز السابق.

وتعد قائمة اللاعب المحدد في الدوري الأمريكي، إلى 3 لاعبين يحق لهم الحصول على راتب أعلى من الحد الأقصى، وهو ما يحصل عليه الأخوين جيوفاني وجوناثان دوس سانتوس، والفرنسي رومان أليساندريني، مما يعني خروج أحدهم عن الفريق.