إبراهيموفيتش: ميلان توقف عن الإيمان وإنتر أظهر أحقيته بمركزه

زلاتان إبراهيموفيتش يوضح أسباب خسارة فريقه ميلان للديربي أمام إنتر في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

أعرب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان عن استيائه التام من نتيجة مباراة فريقه التي أقيمت اليوم أمام نظيره إنتر في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زلاتان وأكد خلالها أن فريقه توقف عن الإيمان بعد تعادل إنتر، كما أشاد بالنيراتزوري وأكد على استحقاقهم مركزهم الحالي.

وقال زلاتان: "من الصعب للغاية أن نشرح ما الذي حدث، بين الشوطين أخبرنا أنفسنا أن الدقائق الـ 15 الأولى في الشوط الثاني حاسمة، وفي ذلك التوقيت تلقينا هدفين".

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وأضاف: "لقد توقفنا عن اللعب، الفريق توقف عن الإيمان والضغط ولم يمرر الكرة بشكل كافي، ومن بعد هدف التعادل لهم إنهار كل شيء".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر يتعلق بالخبرة، لأنه يجب أن تعلم كيف تسيطر على المباراة عندما تكون متقدم في النتيجة بهدفين نظيفين".

وأنهى تصريحاته: "الأمر غريب لأننا لعبنا شوط أول مثالي، وقتها كنت أتوقع المزيد من إنتر فما قدموه في النصف الأول لم يبرز استحقاقهم للمركز الثاني، لكنهم أظهروا ذلك في الشوط الثاني".

جدير بالذكر أن ميلان كان متقدمًا في النتيجة بهدفين نظيفين قبل أن تنقلب عليهم برباعية في الشوط الثاني ويعود إنتر لصدارة الدوري الإيطالي بالشراكة مع يوفنتوس.