إبراهيموفيتش يطالب ميلان بتغيير طريقة اللعب

ظهور أول باهت لإبرا مع الروسونيري

أفادت تقارير في إيطاليا أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش طلب من مدرب ميلان ستيفانو بيولي بتغيير طريقة اللعب من أجل إعادة الفريق لطريق الانتصارات.

إبرا شارك كبديل مع الروسونيري مساء الإثنين في التعادل السلبي للفريق مع روسونيري أمام سامبدوريا، في ظهوره الأول منذ عودته للفريق في يناير الجاري.

وذكرت "كوريري" أن السويدي طالب من بيولي تحويل الخطة من 4-3-3 التي يلعب بها حالياً، ويستخدم أسلوب 4-3-1-2 لأنه يتناسب مع إمكانيات لاعبي الهجوم.

وأضاف التقرير أن إبرا يريد اللعب بجوار البرتغالي رافائيل لياو في الهجوم، ويراه اللاعب الأنسب لتكوين شراكة، الأمر الذي كان جلياً في تعاونهما في لقاء سامبدوريا.

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وبدأ ميلان الموسم بالخطة التي أشار التقرير أن إبرا يرغب بتطبيقها، إذ كان يفضل المدرب السابق ماركو جيامباولو اللعب بصانع ألعاب خلف المهاجم، ولكن تمت إقالته.

وسجل لياو حتى الآن هدفاً وحيداً رفقة الفريق منذ انضمامه الصيف الماضي قادماً من صفوف ليل الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

ويعاني ميلان من عقم تهديفي ساهم في تراجع نتائجه، إذ سجل حتى الآن فقط 16 هدفاً بعد مرور 18 جولة في السيري آ.