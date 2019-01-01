إبراهيموفيتش مدافعًا عن أليجري: الدفاع يجلب البطولات

زلاتان إبراهيموفيتش يدافع عن مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري بعد انتقاده عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع زلاتان إبراهيموفيتش عن مدرب نادي يوفنتوس ماسيميليانو أليجري أمام الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الصحافة والجماهير مؤخرًا.

وكان أليجري قد تم انتقاده بصورة واسعة عقب خروج يوفنتوس من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام.

وأثارت طريقة لعب المدرب ماسيميليانو أليجري الكثير من الجدل، حيث يعتبرها البعض واحدة من الأوجه الجبانة لكرة القدم.

وأمام ذلك، دافع إبراهيموفيتش عن أليجري مؤكدًا أن طرق اللعب الدفاعية تعد جزءًا أساسيًا من كرة القدم، بل أنها الجزء الأكثر فاعلية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ مايو ٢٠١٩

وقال إبراهيموفيتش: "لا يمكن انتقاد مدرب يحقق نجاحات، الرجل فاز بالثنائية المحلية لأربعة مواسم متتالية وصل فيها نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين من أصل 4 مسابقات"

وأضاف: "هو ثاني أكثر مدرب تتويجًا بالدوري الإيطالي، ورغم ذلك يتم انتقاده بل والمطالبة بإقالته بعد خروجه من ربع النهائي لنسخة من دوري أبطال أوروبا"

وتابع: "الدفاع في كرة القدم هو الأهم، ما فائدة أن تلعب بطريقة جميلة ومن ثم تخسر في النهاية؟ اللعب الدفاعي يؤمن الفوز أكثر من كل الطرق الأخرى"

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد لعب ليوفنتوس قبل انتقاله إلى إنتر، وحقق هناك أرقامًا مميزة جعلت نجمه أكثر بزوغًا في أوروبا.