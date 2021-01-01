إبراهيموفيتش: لا أعذار للخسارة وسنتعافى أمام إنتر في ديربي الكأس

ماذا قال زلاتان إبراهيموفيتش عقب خسارة ميلان أمام أتالانتا بثلاثية؟

قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان إنه لا أعذار للخسارة التي تلقاها الفريق مساء اليوم أمام أتالانتا مؤكدًا أنه لا إيجابيات مع الهزائم.

وقدّم زلاتان إبراهيموفيتش واحدة من أسوأ مبارياته على الإطلاق مع ميلان هذا الموسم أمام أتالانتا ، عندما مُنيّ الروسونيري بهزيمة ثقيلة في سان سيرو بثلاثية نظيفة.

ورغم أن إبرا شارك على مدار التسعين دقيقة، إلا أنه فشل في صناعة أي خطورة تذكر على مرمى الضيوف، وظهر بأداء أقل ما يوصف بالسيئ.

المزيد من الفرق

وعقب المباراة، أكد زلاتان إبراهيموفيتش أن نتيجة اليوم كانت مخيبة للآمال ولم تكن هي ما يخطط له الروسونيري ويعمل من أجله المدرب واللاعبون.

وأضاف: "عندما تخسر مباراة لا توجد إيجابية، ولا يوجد أعذار بالنسبة لما حدث اليوم، لقد فقدنا العديد من الأشياء التي تميزنا الليلة، ولم يكن يومنا"

وتابع: "لدينا الوقت للتعافي ويجب أن يكون ذلك سريعًا لكي لا تسيطر علينا أجواء الهزيمة، يجب أن نستعد جيدًا للديربي ضد إنتر في كأس إيطاليا"

وأردف: "حين تسقط بنتيجة كبيرة مثل هذه فلا مجال لإطلاق الأعذار، نحن ننتظر المباراة القادمة ضد إنتر للتعافي من توابع وآثار الهزيمة"

ويتجدد الموعد في ديربي ميلانو مساء الثلاثاء المقبل حينما يلعب ميلان ضد إنتر ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا.

صفر ولم يفعل شيئًا.. أرقام سلبية للغاية لإبراهيموفيتش أمام أتالانتا

يذكر أن إبراهيموفيتش سجل حتى الآن 12 هدفًا على صعيد الكالتشيو يجعلوه يأتي في المرتبة الثانية خلف هداف البطولة الحالي، كريستيانو رونالدو.