إبراهيموفيتش في طريقه إلى الدوري الإيطالي من بوابة فريقه القديم

السلطان السويدي يعود إلى الدوري الإيطالي من جديد

ألمح دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي إلى احتمالية عودة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي، عن طريق فريقه القديم.

وسينتهي عقد إبراهيموفيتش، مع فريقه لوس أنجلوس الأمريكي في 31 ديسمبر القادم، وإن لم يجدد العقد سيحق له الانتقال إلى أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في صفقة انتقال حر.

وقال جاربر في تصريحات تلفزيونية: "زلاتان لديه شخصية مثيرة، لقد كان مفيداً لنا في الدوري الأمريكي حاله كحال ديفيد بيكهام".

وواصل: "بالرغم من أنه في الـ 38 من عمره، إلا أنه قريباً للغاية من الانضمام إلى ميلان أحد أهم الأندية في العالم".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن يبقى في الدوري الأمريكي، ولكن هذا يعتمد على لوس أنجلوس، كنت سعيداً بتواجده معنا لقد كانت لحظات مميزة".

جدير بالذكر أن المهاجم السويدي، لعب مع الروسونيري في الفترة من 2010 إلى 2012، وظهر معهم في 61 مباراة سجل خلالهم 42 هدفاً.