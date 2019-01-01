إبراهيموفيتش: في الثلوج من الفايكينج وفي الحرارة أسد

زلاتان إبراهيموفيتش يبدي استعداده لبرد مينيسوتا على طريقته الخاصة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش استعداده لتحمل برد مينيسوتا والثلوج الموجودة هناك كواحد من الفايكينج.

ومن المفترض أن يواجه لوس أنجلوس جالاكسي فريق مينيسوتا على أرضه وسط أجواء باردة من المتوقع أن تكون مليئة بالثلوج.

وحول ذلك، قال زلاتان إبراهيموفيتش إنه مستعد تمامًا للذهاب إلى مينيسوتا في هذه الأجواء الباردة، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سيشبه أحد المحاربين الاسكندنافيين القدماء أو من يعرفون بالفايكينج.

وأضاف: "هذا فيما يخص الثلوج، أنا مستعد للتكيف مع أي أجواء، ماذا عن الحرارة الشديدة؟ يمكنك أن تعتبرني أحد الأسود هناك، في هذه الحالة أصبح أسدًا"

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وتابع: "أشعر أنني في أفضل حالاتي ومتحمس لكل التحديات التي أخوضها بقميص لوس أنجلوس جالاكسي ولا أفكر في أي شيء آخر"

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد تحدثت عن إمكانية عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى الدوري الإيطالي من بوابة أحد قطبي مدينة ميلانو.