إبراهيموفيتش: حطمت غرفة الملابس وطلبوا الإسعاف
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أكد زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جلاكسي، أنّه حطم غرفة الملابس وتسبب في إصابة أربعة لاعبين بعد الخسارة من سان خوسيه إيرثكويك.
سان خوسيه انتصرت بثلاثية نظيفة على لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.
رسميًا - إيقاف إبراهيموفيتش في الدوري الأمريكي
وقال زلاتان ساخرًا عقب الهزيمة: "نعم حطمت كل شيء بعد المباراة حتى أنني دخلت غرفة الملابس ودمرت كل خزانات الملابس".
وتابع: "الأمر وصل إلى إصابة 4 لاعبين ودخولهم في غيبوبة مما دفع النادي لطلب سيارة الإسعاف".
وكان الهدف من سخرية السويدي هو الرد على شائعات الصحف بأنّه خرج من المباراة غاضبًا.
جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سجل 11 هدفًا في 14 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري بالدوري الأمريكي.
الأنظار تتجه صوب الكأس ولكن لاعب واحد فقط سيُتوج به 👀— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019
من سيكون بطل كوبا أمريكا 2019؟ 🏆#CopaAmerica pic.twitter.com/N48rZdgxSW