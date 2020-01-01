إبراهيموفيتش: حاربت كورونا لأجل الفوز بالديربي، ونستطيع الفوز بالدوري الإيطالي

تصريحات إبراهيموفيتش بعد الفوز على إنتر

أكد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أنّ فريقه قادر على الفوز بالدوري الإيطالي مشيرًا إلى سعادته بخوض مباراة الديربي.

إبراهيموفيتش قاد ميلان للفوز على إنتر بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز في جميع مبارياته حتى الآن.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات عقب المباراة: "كنا جائعون للفوز بالديربي للمرة الأولى منذ 4 سنوات، لقد حاربت فيروس كورونا لأجل العودة فلم أكن أود أبدًا الغياب عن اللقاء".

وتابع: "نحن فقط في البداية، نقوم بأمور جيدة والفريق بعد استكمال الكرة عقب جائحة كورونا وهو في أتم أحواله الذهنية. الهدف هو العودة إلى أوروبا وتقديم أداء جيد".

وواصل: "على المستوى الشخصي أتمنى أن تصنع أهدافي الفارق، وبالنسبة للفوز بالدوري فأرى أنّ لدينا فرصة. من يؤمن بقدرته على تحقيق أي شيء يستطيع تحقيقه".

زلاتان أشار إلى أنّه يشعر بمسئولية كبيرة في ميلان لكونه الأكبر سنًا، موضحًا أنّ الجميع يحلم بالفوز وتحقيق البطولات وأنّه أخبر مينو رايولا ببذل كل ما لديه لإعادته إلى الروسونيري لأنّ الفريق بحاجة له.

وأردف: "أشعر بالكمال، فأنا امتلك الخبرات وألعب وكأنني في العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمري ولا أحد يستطيع إيقافي، على المستوى البدني ألعب بشكل جيد ".

واختتم: "لياو لاعب رائع وربما أفضل بدنيًا مني وكذلك لديه إمكانيات فنية عالية، عليه الاهتمام بكرة القدم ومعرفة ما الذي يتطلب عمله للقيام به بأفضل طريقة".

جدير بالذكر أنّ ميلان لم يحقق لقب الدوري الإيطالي منذ 2012 مع المدرب أليجري.