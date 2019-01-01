إبراهيموفيتش: العودة لأياكس؟ سأتفوق على أي شخص هناك!

تصريحات على طريقة إبرا الخاصة

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

عاد أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش، لممارسة هوايته المُفضلة، بإطلاق التصريحات النارية الفريدة من نوعها، وهذه المرة، اختص ناديه الأسبق أياكس أمستردام، وذلك ردًا على سؤال حول إمكانية عودته إلى "يوهان كرويف آرينا" في المستقبل القريب.

ويقضي صاحب الـ38 عامًا موسمه الثاني مع فريقه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي، لكن حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، سواء بالاستمرار في مسيرته الاحترافية كلاعب، أو بالاتجاه لعمل جديد يتناسب ويتماشى مع عمره.

وعندما سُئل إبرا عن خيار العودة إلى أياكس مُجددًا، لكن كمدير فني، فأجاب لصحيفة "دي تليخراف" الهولندية "في العادة لا أعود إلى الأندية التي لعبت لها، لكن بعد انتهاء مسيرتي قد أعود لتدريب أياكس، وسأقوم بعمل أفضل من أي شخص يعمل هناك الآن".

والإشارة بطبيعة الحال للمدرب الهولندي إريك تين هاج، الذي أعاد أمجاد عملاق الأراضي المنخفضة، بقيادته للفوز بالثنائية المحلية الإيرديفيسي والكأس، فضلاً عن الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

"كنا نستحق تسجيل هدف في الشوط الأول، أعتقد أنهم بدأوا بمستوى أفضل منا ولكن ركلة الجزاء التي ضاعت أثرت على مجريات اللقاء" 🇹🇳



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وختم حديثه عن ناديه الهولندي الأسبق "لا يزال أياكس ناديي المفضل في هولندا، وحقًا أنا فخور كوني جزءًا منه، لا سيما عندما أشاهد نجاح الفريق في أوروبا، لا شك أبدًا أنهم فعلوا ما لم يتوقعه أحد (الموسم الماضي) واكتشفوا لاعبين أعادوا الفريق لوضعه الطبيعي، ومن الرائع رؤية ذلك".

الجدير بالذكر أن زلاتان دافع عن ألوان أياكس في الفترة بين عامي 2001 و2004، شارك خلالها في أكثر من 100 مباراة، وحقق مع الفريق لقبي الدوري والكأس، قبل أن يشق طريقه إلى إيطاليا عبر بوابة يوفنتوس، ومنه انتقل إلى الإنتر ثم برشلونة، قبل أن يعود مرة أخرى إلى جنة كرة القدم عبر بوابة ميلان، بعدها خاض تجربته الشهيرة مع باريس وأخرى مع اليونايتد، ومنذ خريف العام الماضي يلعب لصفوف ناديه الأمريكي.