إبراهيموفيتش: أنا "فيراري" وسط "فيات" الدوري الأمريكي

تعرف على تصريحات نجم لوس أنجلوس جالاكسي

قلل زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي، من الدوري الأمريكي مؤكدًا أنّ يتفوق على الجميع وبمسافة كبيرة.

إبراهيموفيتش سجل 35 هدفًا في 43 مباراة لعبها مع لوس أنجلوس.

وقال صاحب الـ 37 عامًا في تصريحات لشبكة ESPN: الدوري الأمريكي للأمانة أضعف بكثير من الدوريات الأوروبية، فهنا لا أجد لاعبين في نفس مستواي أو قريبين منه".

وتابع: "التواصل يكون أصعب، أشعر كأنني سيارة فيراري تلعب بجوار سيارات فيات. لا الفيراري يمكن أن تتحول إلى فيات ولا العكس قد يحدث".

هداف السويد التاريخي أكد أنّ هذا الأمر حدث معه في المنتخب ولم يجد أي لاعب يرتقي لمستواه مما تسبب في بطء في عملية وصول الكرة إليه.

واختتم: "لا أهتم بسباق الحذاء الذهبي وتحقيق لقب الهداف وكل ما يشغل بالي مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف لأن هذه وظيفتي".

جدير بالذكر أن كارلوس فيلا، مهاجم لوس أنجلوس، هو هداف الدوري الأمريكي النسخة الحالية محرزًا 19 هدفًا.