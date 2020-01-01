إبراهيموفيتش: أنا بابا نويل أحضر الهدايا لأطفال ميلان

إبراهيموفيتش سانتا كلوز في رأس السنة الميلانية

قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه يعتبر نفسه سانتا كلوز الخاص بميلان حيث يحضر الهدايا لـ 27 من أولاده مشيرًا إلى لاعبي الروسونيري.

وتحدث مهاجم ميلان وهدافهم الأول في 2020 في حوار جديد كشف فيه عن رأيه بخصوص الكرة الذهبية وعلاقته الخاصة بلاعبي فريقه الحالي.

وحول ذلك قال زلاتان: "داخل الملعب أنا أناني، لو لم أضع نفسي فوق كل شيء لن أكون هنا، هناك إبرا واحد فقط، أما خارج الملعب وفي حياتي الأمر مختلف"

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وأضاف: "لقد لعبت في العديد من الأندية وأنا أحترمهم جميعًا، لكن ميلان هو النادي الذي أشعر فيه أنني في بيتي الذي أنتمي له"

وتابع: "أذهب إلى ميلانيلو كل صباح ولا أتعجل للعودة إلى المنزل، لأنني بالفعل أكون في المنزل، شعرت بهذه المشاعر منذ المرة الأولى التي أتيت فيها إلى ميلان"

وأردف: "بالنسبة لي، لا أطلب أي شيء أبدًا. أنا سانتا كلوز، أنا من أحضر الهدايا لأطفالي السبعة والعشرين؛ اثنان في السويد و25 آخرين في ميلانيلو"

وأكد: "هذا العام لدينا الكثير من التهاني، على ما قمنا به وعلى ما نقوم به، لقد خسرنا عددًا قليلاً جدًا من المباريات.،لا أعرف ما إذا كان ذلك بفضلي، لكنني فعلت شيئًا للنادي حيث أتيت إلى هنا وميلان في المركز الثاني عشر"

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ويعيش الروسوينري أيامًا جدية في الوقت الحالي حيث يتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 14 جولة، ولم يتعرض لأي خسارة في البطولة حتى الآن.