إبراهيموفيتش: أملك قدرات النينجا، وأقوم بتلك الأمور إرتجاليًا

زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان ومنتخب السويد يعلق على عودته لفريق بلاده وما قدمه أمام جورجيا.

أعرب زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق ميلان عن سعادته بالعودة من جديد لمنتخب بلاده السويدي في المباراة التي أقيمت ضد جورجيا مساء الخميس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفوز جاء بمجهود جماعي، وتحدث عن حركاته الأكروباتية التي يقوم بها في الملعب.

وقال إبراهيموفيتش: "عندما ألعب كرة القدم أحاول أن أقوم بالأشياء التي أتميز بها والتي هي خاصة بي وتميزني".

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وأضاف: "لا يوجد أي شيء أفكر في فعله أو أخطط للقيام به قبل كل مباراة، كل ما يحدث في أرض الملعب طوال الوقت يكون ارتجاليًا".

وأكمل: "لا أزال أستطيع القيام بمثل تلك الحركات الخاصة بالنينجا في الملعب، حتى وأنا في الـ 39 من العمر".

وأنهى كلماته: "أنا سعيد للغاية وفخور، وأفتقد الجمهور السويدي لأن آخر مرة لعبت هنا كان الملعب على آخره".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش كان قد شارك أساسيًا في مواجهة جورجيا في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022 وصنع هدف الفوز لمنتخب بلاده قبل استبداله في الدقيقة الـ 84.