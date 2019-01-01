أيوبي: يجب أن نعود نيجيريا مرفوعين الرأس

نيجيريا أمام تونس في تحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أليكس أيوبي، لاعب نيجيريا وأرسنال الإنجليزي، عن مواجهة منتخب بلاده أمام تونس في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف استاد "السلام" مساء غدًا الأربعاء، مباراة تحديد المركز الثالث بين تونس ونيجيريا في تمام التاسعة.

وقال أيوبي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لم نصل للنهائي وهذا أمر محزن لنا، ولكن يجب أن نلعب للحصول على المركز الثالث فنحن نستحق ذلك".

وأضاف: "الفوز على تونس والحصول على المركز الثالث، ستكون نهاية سعيدة لنا، ويجب بذل قصارى جهدنا في المباراة من أجل الفوز، يجب أن نعود مرفوعين الرأس".

وتابع أيوبي: "الفريق النيجيري صغير السن ومازال أمامنا المستقبل لفعل الكثير من الأشياء، نستحق الكثير على أدائنا في هذه البطولة".

وكان المنتخب النيجيري قد خسر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، أمام الجزائر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء بقذيفة رياض محرز.