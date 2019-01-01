أين سجل كارلوس إدواردو الـ50 هدف بمنافسات الدوري السعودي؟

ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي الموسم الحالي، وهو هداف المسابقة حتى الآن

سجل المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف رقم 50 بقميص ناديه الهلال السعودي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

اللاعب البرازيلي سجل هدفًا من تسديدة متقنة في الدقيقة 32 من مباراة فريقه أمام نادي الفتح ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي الموسم الحالي، وهو هداف المسابقة حتى الآن.

وبهذا الهدف وصل المحترف البرازيلي إلى 50 هدفًا رفقة نادي الهلال ببطولة الدوري المحلي، حيث يُعد الهداف الأجنبي للفريق.

الهلال تعادل مع الفتح في الجولة التاسعة، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من 8 مباريات في صدارة ترتيب الدوري السعودي مقابل 4 نقاط للفتح في المركز الخامس عشر.

وفيما يلي نستعرض قائمة الأندية التي تلقت أهداف إدواردو في الدوري السعودي :

الأحمدي: كنا نستحق التعادل أمام الأهلي ولكن لم نوفق أمام المرمى

6 أهداف : تلقت شباك الاتحاد 6 أهداف وهو النادي الأكثر تلقيًا للأهداف من اللاعب البرازيلي.

5 أهداف : تشارك ناديي الرائد والوحدة في تلقي 5 أهداف من لاعب الهلال.

4 أهداف : الأهلي، التعاون، الفتح والنصر، تشاركت هذه الأندية في تلقي 4 أهداف من كارلوس إدواردو.

3 أهداف : الاتفاق، نجران، الشباب، الخليج، تتساوي هذه الأندية في تلقي 3 أهداف من أقدام اللاعب.

هدفين : يتساوى ناديي الفيصلي والفيحاء في تلقي هدفين من النجم البرازيلي.

هدف : ناديي ضمك والقادسية تلقى كلا منهما هدف وحيد من كارلوس إدواردو.