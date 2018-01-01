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أين الزمالك السنوات الماضية؟ - حفيظ دراجي: الإجابة الأهلي

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حفيظ دراجي
المعلق الجزائري يرى أن تفوق الأهلي السنوات الماضية جعل الزمالك يغيب عن التتويجات

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

استعرض استوديو قناة بي ان سبورتس القطرية، تاريخ نادي الزمالك في البطولات الإفريقية، حيث أشارت إلى غيابه عن التتويج بالبطولات منذ زمن بعيد.

آخر بطولة إفريقية حصل عليها الزمالك، كانت عام 2002، عدما توج بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الرجاء البيضاوي المغربي.

وبعد توجيه سؤالًا إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي، أين الزمالك السنوات الماضية إفريقيًا؟، أجاب قائلًا "الإجابة هي الأهلي".

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وأشار دراجي إلى أن الأهلي سيطر على البطولات المحلية خلال السنوات الماضية، بالإضافة، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه تمكن من التفوق على غريمه التقليدي الزمالك.

جاء ذلك بعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أوقعت الزمالك في مواجهة مع فريق اتحاد طنجة المغربي.

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