أيندهوفن الهولندي ينافس النصر السعودي على ضم ريبيري

هل ينتقل ريبيري إلى الدوري الهولندي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل نادي ايندهوفن الهولندي، في مفاوضات مع الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية، قد أشارت إلى أن فرانك ريبيري في مفاوضات متقدمة مع النصر السعودي، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مارك فان بوميل، المدير الفني لفريق أيندهوفن زميل ريبيري منذ فترة في بايرن ميونخ، في ضم اللاعب لصفوف الفريق الهولندي.

المطالب المالية لدى الجناح الفرنسي قد تكون هي مشكلة مسؤولي النادي الهولندي، حيث طلب الحصول سنويًا على مبلغ 5 ملايين يورو.

وكانت هناك اهتمامات أيضًا من أندية بالدوري الإنجليزي، أبرزها مانشستر يونايتد وأستون فيلا، من أجل التعاقد مع ريبيري.