أيمن يونس: صبحي قريب من الإسماعيلي .. وانتظروا صفقة للزمالك خلال أيام

هل ينجو الزمالك من الاضطربات الحالية؟

تحدث أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، عن الأزمات التي ستواجه اللجنة خلال المرحلة المقبلة وكيفية حلها وموقف النادي من التعاقد مع صفقات جديدة أو التخلي عن بعض اللاعبين.

وكان الزمالك قد تعرض لضربة إدارية برحيل مجلس الإدارة، وتولي مجلس مؤقت لتسيير أعمال النادي ولجنة كرة مكونة من أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي.

وقال يونس عبر قناة "الزمالك": "لم أجلس مع وكيل بنشرقي، ولم يحدث أنه طلب الرحيل عن الزمالك خلال المرحلة الحالية".

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وأضاف رئيس لجنة الكرة: "محمد صبحي تلقينا اتصالات من النادي الإسماعيلي بشأنه وهناك عهدًا بمشاركته في الموسم، وقد يرحل خلال الأيام المقبلة من أجل المشاركة قبل الأولمبياد لأنه الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي".

وتابع يونس: "على محمد عواد الصبر فكل شيء له وقته، وحزين على مستوى مصطفى فتحي وعليه الاهتمام بالناحية البدنية لأنه يمتلك مهارات كبيرة وننتظر عودته وأن يتمسك بالفرصة التي منحت له".

وأردف نجم الزمالك التاريخي: "هناك لاعب قد يضمه الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهناك صفقة أخرى مميزة للغاية ولكن ضيق الوقت قد يؤجلها إلى شهر فبراير المقبل".

الزمالك خسر بطولتين في غضون أيام بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا ومن بعدها الهزيمة من طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.