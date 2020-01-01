أيمن المزين يهدي فايلر تمثال لـ"توت عنخ آمون"

الأهلي يضرب طنطا بخماسية

أهدى أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا تذكار للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قبل مواجهة فريقهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي أمطر شباك طنطا بخمسة أهداف دون رد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة.

وتعود أيمن المزين على إهداء بعض الهدايا التذكارية للمدربين الأجانب في الدوري المصري حيث أهدى تذكار فرعوني أيضًا لكارتيرون مدرب الزمالك.

وأهدى أيمن المزين تذكار فرعوني، تمثال الملك المصري توت عنخ آمون، قبل انطلاق المباراة، والتقطا صورًا، قبل اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة.

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الأهلي واصل انتصاراته ووصل إلى النقطة 33 في صدارة ترتيب الدوري المصري، حيث لم يفقد أي نقطة في مشواره حتى الأن.

طنطا تلقى هزيمة أخرى في الدوري بعد أن تلقى خسارة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.