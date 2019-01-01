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دوري الخليج العربي

أيمن الرمادي: عجمان جاهز لمواجهة دبا الفجيرة الصعبة

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المدرب المصري يتحدث عن مواجهة دبا الفجيرة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد المصري أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان، على أن فريقه جاهز لمواجهة دبا الفجيرة، بدوري الخليج العربي الإماراتي.

الرمادي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة عجمان مهمة وكبيرة جدًا، لأن الفوز فيها يقربه من الحصول على مركز متقدم بالدوري".

مدرب عجمان تابع: "مواجهة دبا الفجيرة لن تكون سهلة، لأنه فريق مجتهد ويطور أداءه بصورة ملحوظة، وسيلعبون المباراة بتركيز كبير".

أيمن الرمادي واصل: "فريق عجمان على أتم الاستعداد للمباراة المهمة، فيما عدا بعض النجوم المتغيبين لظروف مختلفة".

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واختتم المدرب المصري تصريحاته موجهًا الشكر إلى إدارة النادي والجهاز الإداري، حيث قال: "يعملون باجتهاد كبير لخلق بيئة إيجابية للفريق".

عجمان سيواجه دبا الفجيرة، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، مساء غدٍ الجمعة.

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