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أيمن الرمادي: اهتمام حاكم عجمان يدعونا للفخر

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مدرب عجمان يتحدث عن اهتمام حاكم عجمان
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان، على أنه سعيد باهتمام الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، ورئيس المجلس التنفيذي.

الرمادي قال خلال تصريحات صحفية: "متابعة حاكم عجمان أثلجت صدري، والجميع يفتخر كثيرًا بارتباطه بنادي عجمان".

وأشار مدرب عجمان إلى أن الدعم المعنوي للحاكم وولي عهده للفريق، يأتي دائمًا في الوقت المناسب.

واختتم الرمادي تصريحاته مشددًا على أن هذا الاهتمام، يدفع الفريق لمواصلة ظهوره المشرف في مبارياته المتبقية في الدوري الإماراتي، اعتبارًا من لقاء الوحدة.

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عجمان سيواجه الوحدة مساء غدٍ السبت، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

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