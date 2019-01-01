أياكس يحسم الدوري نظريًا بعد تجاوز أوترخت وهزيمة أيندهوفن

تعرف على سباق المنافسة على لقب الدوري الهولندي

نجح نادي أياكس في الانفراد بصدارة الدوري الهولندي بعد الفوز على أوتراخت بنتيجة 4-1 بينما خسر أيندهوفن من ألكمار بهدف نظيف.

أياكس استقبل هدفًا في الدقيقة الأولى قبل أن ينجح هونتلر في التعادل بالدقيقة 15 ويأتي داني فان دي بيك لتسجيل هدف التقدم قبل ثواني من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قتل دوسان تاديتش المباراة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 75 و80 ليضمن لفريقه النقاط الثلاثة.

أما ألكمار فقد جعل مهمة أياكس أسهل ومنحهم لقب الدوري نظريًا وذلك بالفوز بهدف نظيف على أيندهوفن عن طريق جاس تيل في الدقيقة 49.

ورغم محاولات أيندهوفن لقلب النتيجة لكن المباراة سارت في اتجاه حصد ألكمار للنقاط الثلاثة.

بهذه النتيجة وصل أياكس للنقطة 83 في صدارة الدوري الهولندي بفارق 3 نقاط عن أيندهوفن.

وفي حال تساوي النقاط وخسارة أياكس في الجولة الأخيرة فإنّه لا يزال الأقرب لحصد اللقب إذ أنّ فارق الأهداف في صالحه بواقع 14 هدفًا.