أياكس يتضرر من الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا

اُستخدمت لأول مرة تقنية الفيديو "VAR" بدوري أبطال أوروبا بمباراة، في تاريخه بعد اعتمادها بشكل رسمي.

وجاء استخدام التقنية للمرة الأولى، لتبدأ مع مباراتي اليوم الأول من دور الـ16 من المسابقة الأقوى في العالم للأندية.

ولم يلجأ حكام مباريات الأمس، روما ضد بورتو، وكذلك مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، لتقنية الفيديو.

إلا أن الحكم دامير سوكمينا، لجأ للتقنية، من أجل التأكد من صحة هدف أياكس الأول في شباك ريال مدريد، والذي سجله الأرجنتيني تاليفيكو في الدقيقة 38.

وبعد احتساب الهدف، عاد الحكم ليرفض احتسابه بسبب خطأ لصالح الحارس تيبو كورتوا، لاعب ريال مدريد.

