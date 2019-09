أياكس يمزح مع إيتو بخصوص الاعتزال

مزح نادي أياكس أمستردام مع النجم الكاميروني صامويل إيتو بعد رسالته التي فٌسرت على كونها بيان اعتزال من قبله.

ونشر إيتو مساء الجمعة رسالة عبر حسابه الالكتروني شكر فيها الجميع وقال إنه يستعد لبداية تجربة جديدة، المزيد هنا.

ونشر أياكس على تويتر رسالة قائلاً: "عاجل، إيتو لن ينضم إلى صفوف أياكس، تمتع بالاعتزال يا إيتو"، وأرفق صورة للاعب من مواجهة سابقة بين برشلونة والفريق الهولندي.

وقامت عدة أندية ونجوم ببعث رسائل إلى إيتو بعد رسالته، إذ شكره إنتر على مشواره الحافل مع النادي الإيطالي.

