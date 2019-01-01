أياكس يحصن نجمه من إغراءات فريقه السابق

أرسنال يواصل عملية إعادة البناء بعد انتهاء عصر فينجر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن أياكس رفض فكرة التخلي عن مديره الرياضي مارك أوفرمارس لأرسنال ويعمل على تجديد عقده.

ويبحث أرسنال عن مدير رياضي لشغل المنصب بعد رحيل سفين ميلستات الشهر الماضي بعد اختلاف وجهات النظر مع الإدارة بحسب التقارير.

وأشارت "صن" أن أرسنال على استعداد للتقدم بمبلغ مادي ضخم للنادي الهولندي من أجل التخلي عن مديره الرياضي وإقناعه بالانضمام لصفوفه.

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وقالت الصحيفة إن إدوين فان دير سار، المدير التنفيذي لأياكس، يرفض رحيل أوفرمارس ويعمل على إقناعه بالاستمرار في منصبه ودعمه.

وصنع لاعب أرسنال السابق لنفسه اسماً مع أياكس في منصبه الإدارى بنجاحه في عملية بيع عديد الأسماء اللامعة بمقابل ضخم وآخرهم فرينكي دي يونج إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو.

ويلعب أرسنال أمام ساوثامبتون على ملعب "الإمارات" مساء الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.