أوين يهاجم بيكهام وكابيلو بسبب إنجلترا

كتاب مثير للجدل من النجم السابق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استمر كتاب مايكل أوين، نجم إنجلترا السابق في المزيد من الجدل بعد تصريحاته عن زميله في المنتخب ديفيد بيكهام والمدير الفني الإيطالي فابيو كابيلو.

ودخل أوين في سجال كبير مع آلان شيرر بسبب نفس الكتاب بسبب حديثه عن فريقه السابق نيوكاسل، والهجوم المتبادل بين اللاعبين.

وقال أوين في أحد الفصول أن الكثيرون في المنتخب شعروا بالحسرة والندم نحو بيكهام بعد لقطة طرده في مونديال 1998 أمام الأرجنتين.

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وأكد بيكهام أنه وقتها كان هناك شعوراً أن طرد بيكهام قد يكون السبب وراء خروج المنتخب من البطولة، ولكنه شعر بعدها أن الأمر لم يكن يستحق البطاقة الحمراء من الأساس.

وكشف أوين أن كابيلو كان وراء انتهاء مشواره مع المنتخب، وانتقد عدم تحدث المدرب الإيطالي للغة الإنجليزية، واصفاً الأخير بأنه من الأسوأ في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وصدر كتيب أوين "إعادة إطلاق، حياتي ووقتي"، وتنشر صحيفة "ميرور" حلقات منه على موقعها وصفحاتها.