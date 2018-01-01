أوين ينفعل غضباً من اتهام لاعبي مانشستر يونايتد بالتواطؤ ضد مورينيو

اللاعب يشيد بالتأثير الفوري لسولشاير..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أشاد مايكل أوين لاعب مانشستر يونايتد السابق بالمدرب الجديد أولي جونار سولشاير عقب الفوز على كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال أوين لبي تي سبورت:"الأمر ليس وكأننا لا نريد منح أولي جونار سولشاير الكثير من المديح، لقد كان له تأثيراً فورياً واضحاً، وما كان بإمكانه فعل أكثر في مثل هذا الوقت القليل". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"مبدئياً سقطت القيود عن اللاعبين والآن يمكن لهم التعبير عن أنفسهم، الناس يبتسمون في النادي الآن، هذا يصنع كل الفارق بالنسبة للأداء".

وعن اتهام لاعبي يونايتد بعدم تقديم ما لديهم لأجل المدرب السابق جوزيه مورينيو، استنكر أوين تلك الاتهامات بشدة.

وأوضح:"عيشوا في العالم الواقعي! هؤلاء اللاعبين لم يتوقفوا عن المحاولة لأجل المدرب. أنا أعتبر الأمر إهانة كبرى حين يقول الناس أن اللاعبين لا يحاولوا لأجل مدرب معين"!

ورفع الفوز رصيد الشياطين الحمر إلى 29 نقط في المركز السادس، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وآرسنال صاحبي المركزين الرابع والخامس.