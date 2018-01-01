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الدوري الإنجليزي الممتاز

أوين: صلاح يمتلك ميزة لا يتحدث عنها أحد

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Getty Images
الإشادات تتواصل على الدولي المصري محمد صلاح بعد تألقه اللافت مع ليفربول في الفترة الأخيرة بظهور ميزة جديدة له

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يرى مايكل أوين أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح يمتلك ميزة لا يعطيها الكثيرون انتباهاً كبيراً.

صلاح واصل تألقه مع الريدز هذا الموسم، بتسجيل هدف الفوز في شباك نابولي أمس الثلاثاء، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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الهدف جعل الريدز يصلون لدور الـ16 من دوري الأبطال، لكن أوين أنظاره اتجهت نحو ميزة أخرى لصلاح.

وقال مهاجم ليفربول السابق:"كان هدفاً فردياً رائعاً، صلاح لديه ميزة لا ينتبه لها الكثيرون وهي القوة البدنية".

وأضاف:"يتعرض للعديد من الالتحامات القوية لصغر حجمه، ولكنه مثل الوزن الثقيل على الأرض لا يتزحزح بسهولة".

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وتابع:"أنا وريو فيرديناند واجهنا بعض اللاعبين من هذه النوعية، عندما تحاول الاصطدام بهم تجدهم أزاحوك بعيداً".

يُذكر أن صلاح نجح في تسجيل 13 هدف وصنع 5 في 23 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم.

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