أوين: صلاح يمتلك ميزة لا يتحدث عنها أحد

الإشادات تتواصل على الدولي المصري محمد صلاح بعد تألقه اللافت مع ليفربول في الفترة الأخيرة بظهور ميزة جديدة له

يرى مايكل أوين أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح يمتلك ميزة لا يعطيها الكثيرون انتباهاً كبيراً.

صلاح واصل تألقه مع الريدز هذا الموسم، بتسجيل هدف الفوز في شباك نابولي أمس الثلاثاء، بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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الهدف جعل الريدز يصلون لدور الـ16 من دوري الأبطال، لكن أوين أنظاره اتجهت نحو ميزة أخرى لصلاح.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وقال مهاجم ليفربول السابق:"كان هدفاً فردياً رائعاً، صلاح لديه ميزة لا ينتبه لها الكثيرون وهي القوة البدنية".

وأضاف:"يتعرض للعديد من الالتحامات القوية لصغر حجمه، ولكنه مثل الوزن الثقيل على الأرض لا يتزحزح بسهولة".

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وتابع:"أنا وريو فيرديناند واجهنا بعض اللاعبين من هذه النوعية، عندما تحاول الاصطدام بهم تجدهم أزاحوك بعيداً".

يُذكر أن صلاح نجح في تسجيل 13 هدف وصنع 5 في 23 مباراة بقميص ليفربول هذا الموسم.