أوين لشيرار: لم تكن وفيًا لنيوكاسل كما تدّعي

مناوشات كلامية بين مايكل أوين وليفربول على خلفية كتاب مايكل أوين الذي هاجم فيه نيوكاسل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تواصلت المناوشات الكلامية بين نجمي الكرة الإنجليزية مايكل أوين وألان شيرار خلال الأيام الأخيرة عبر تويتر واستوديوهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المزيد من الفرق

وكان مايكل أوين قد هاجم نيوكاسل في كتابه بشكل استفز أحد أبرز أساطير النادي ألان شيرار والذي قرر بدوره الرد عليه والدفاع عن ناديه.

وقال شيرار من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نعم، أنا أتفق مع تلك الكلمات التي يتحدث بها صاحب الـ 120 ألف يورو في الأسبوع" في إشارة لراتب أوين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

الحديث عن الرواتب والوفاء استفز أوين وقرر أن يتحدث عن يوم اقتراب رحيل شيرار عن نيوكاسل يونايتد حين أجلسوه على مقاعد البدلاء.

وقال أوين: "لست متأكدًا من ولائك لنيوكاسل الذي تتحدث عنه، أنت تعلم أنك كنت قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى ليفربول حين دعاك المدرب بوب روبسون في الوقت الذي جلست فيه على دكة البدلاء"

ماني يؤكد رواية ميلنر لأحداث مباراة بيرنلي وليفربول

يذكر أن الكتاب الذي أصدره مايكل أوين قد حمل هجومًا شديدًا على نيوكاسل يونايتد وتحديدًا الحقبة التي نافس فيها النادي بقيادة ألان شيرار.