أونيس عن ساني: اسألوا الإنجليز حول صحته

أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ يرفض الحديث عن إصابة ليروي ساني القريب من الانضمام للبافاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رفض الألماني أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ أن يتحدث عن إصابة النجم ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أونيس وأكد خلالها أنه لا يملك معلومات حول حالة اللاعب وأن مانشستر سيتي هم من يملكون كل شيء.

وكان بايرن ميونخ قد حاول مرارًا وتكرارًا في الأٍسابيع الماضية الحصول على خدمات ساني لكن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي أعرب عن رفضه المتكرر.

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وقال أونيس: "نحن هنا نتحدث عن الحقائق فقط وليس التوقعات، اذهبوا واسألوا الإنجليزي عن حالة ساني الصحية".

وكان ساني قد تعرض لإصابة مبكرة في افتتاح مباريات الموسم أمام ليفربول في لقاء الدرع الخيرية والتي فاز بها مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن ساني يملك تعاقدًا مع فريق مانشستر سيتي مستمرًا حتى نهاية موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.