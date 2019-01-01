أونيس: الوقت اختلف والآن نستطيع ضم لاعب بـ ١٠٠ مليون يورو

أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ يلمح لإمكانية ضم الفريق للاعب يتجاوز سعره ١٠٠ مليون يورو في وقت قريب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألمح أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ لإمكانية ضم فريقه للاعب تتجاوز قيمته السوقية ١٠٠ مليون يورو في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أونيس وأكد خلالها على ضرورة مجاراة سوق الانتقالات بكل تفاصيله.

وقال أونيس: "لو سألتموني منذ ثلاث سنوات إذا ما كان بايرن ميونخ يستطيع أن ينفق ١٠٠ مليون يورو على لاعب واحد فقط كنت لأقول لا بشكل قاطع".

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وأضاف: "الأوضاع اختلفت في الأيام الجارية، لو سألتموني نفس السؤال هذه الفترة سأفكر في الأمر مليًا قبل أن أجيب".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن فريق بايرن ميونخ لا يزال يفكر في إمكانية ضم اللاعب الألماني ليوري ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية آخرى كانت قد أكدت أن بايرن ميونخ مهتم بالبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يقدره ناديه برشلونة بأكثر من ١٠٠ مليون يورو.