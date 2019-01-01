أونيس: التعاقد مع ساني؟ الأسعار جنونية

أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ يؤكد صعوبة التعاقد مع ليروي ساني بسبب جنون أسعار سوق الانتقالات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني على صعوبة التوقيع مع اللاعب ليروي ساني نجم مانشستر سيتي بسبب جنون الأسعار في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أونيس ونقلتها على لسانه صحيفة "كيكر" وأكد خلالها أنه لن يستطيع دفع أرقامًا مثل تلك.

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وقال أونيس: "يجب أن تكون مرتاب في مثل تلك المواقف، لا أظن أن الصفقة ستتم بأي شكل ممكن، الأمر مرتبط بالأسعار وهي جنونية".

وكان أونيس قد ألمح لشيء مثل ذلك قبل أيام وقال: "نحن لا نلعب بنك الحظ، لكن نحن نادي كرة قدم ووصلنا لـ 80 مليون يورو في صفقة لوكاس هيرنانديز، لا أعتقد أننا سنتجاوز هذا الرقم أبدًا".

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وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي بايرن ميونخ كان قد تقدم بعرض أولي بالفعل قيمته 80 مليون يورو لمانشستر سيتي لكن تم رفضه فورًا.

جدير بالذكر أن ساني كان بعيدًا لفترات طويلة عن حسابات بيب جوارديولا الفنية خلال الموسم الأخير، وهو ما رجح سهولة خروجه من مانشستر سيتي.