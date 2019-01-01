رقميًا | ماذا قدم إيمري وساري في الموسم الأول؟

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كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي في تصريحات أخيرة صعوبة الموسم الأول للمدربين مع الفرق الإنجليزية، موضحًا أن عملية البناء تحتاج وقتًا طويلًا وأن كل المدربين عانوا في مواسمهم الأولى، سواء بيب جوارديولا أو جوزيه مورينيو أو يورجن كلوب أو غيرهم.

ساري ليس الوحيد الذي يعيش موسمه الأول في البريميرليج، بل كذلك أوناي إيمري الذي تعاقد معه آرسنال الصيف الماضي لخلافة آرسين فينجر، لكن ماذا قدم الثنائي رقميًا في موسمهم الأول مع مختلف الفرق التي درباها؟

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نبدأ مع ساري ..

الفريق مباريات فوز تعادل خسارة المركز في الدوري نابولي - إيطاليا 48 32 8 8 الثاني - سيري آ إمبولي - إيطاليا 47 21 15 11 الرابع - سيري بي سورينتو - إيطاليا 17 8 6 3 لم يُكمل الموسم أليساندريا - إيطاليا 36 15 12 9 الثالث - سيري تشي1

المدرب الإيطالي لم ينجح بتحقيق أي إنجاز خلال موسمه الأول مع الفرق التي دربها، لكنه لم يُقال من منصبه سوى مرة واحدة كانت خلال عمله مع سورينتو وكان قرارًا مفاجئًا للجميع، إذ قدم الفريق تحت قيادته أداءً جيدًا للغاية لكن الإدارة أقالته في منتصف الموسم.

أوناي إيمري ..

الفريق مباريات فوز تعادل خسارة المركز في الدوري بي إس جي - فرنسا 57 42 9 6 الأول - ليج وان إشبيلية - إسبانيا 24 9 6 9 التاسع - ليجا س. موسكو - روسيا 26 12 3 11 لم يُكمل الموسم فالنسيا - إسبانيا 54 26 14 14 السادس - ليجا ألميريا - إسبانيا 44 25 9 10 الثالث - ليجا 2

المدرب الإسباني حظي ببدايات أفضل من نظيره الإيطالي، إذ تمكن من الفوز بالثنائية المحلية في فرنسا خلال موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، كما نجح في قيادة ألميريا للصعود لليجا في موسمه الأول مع الفريق في الليجا 2، وكان فشله الأبرز مع سبارتاك موسكو الروسي حيث أقيل قبل نهاية الموسم.

إيمري بدأ مسيرته مع إشبيلية منتصف موسم 2012-2013 ولم يُحقق نتائج جيدة، لكنه تألق في الموسم الثاني وهو الأول له مع الفريق منذ بدايته وقاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي.