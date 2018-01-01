إيمري: ساوثهامبتون استحق تحقيق الفوز على أرسنال

أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال يرى أن ساوثهامبتون استحق تحقيق الفوز على فريقه في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال بنظيره ساوثهامبتون وبما قدمه من أداء في مواجهته اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري وأكد خلالها أن الفريق صاحب الأرض استحق تحقيق الفوز في المباراة التي تقدم فيها ثلاث مرات.

وقال إيمري: "كان من الممكن أن نتعرض للخسارة في أي وقت من الموسم، لكننا خسرنا اليوم وأمام ساوثهامبتون خارج ملعبنا".

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وأضاف: "لقد استحقوا الخروج بتلك النتيجة من المباراة لأنهم ضغطوا ولعبوا بطموحات كبيرة للغاية، هذه هي كرة القدم، بعض الأحيان يمكن أن تفوز بالمباريات لكن اليوم خسرنا".

وأكمل: "علينا أن نحلل ما حدث حتى نتحسن ونظهر بشكل أفضل، لكننا نملك طريقة جيدة وسنحاول أن نستمر فيها، لم نتلق فرصًا كثيرة منهم لكنهم سجلوا ثلاثة أهداف، علينا أن نتحسن في ذلك الجانب".

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واختتم تصريحاته: "يجب أن نستمر بثقة كبيرة، لقد كانت هناك أمورًا جيدة بالنسبة لنا في الملعب، لكننا الآن سنفكر في مباراة يوم الأربعاء ضد توتنهام، علينا أن نستعيد عافيتنا سريعًا".

جدير بالذكر أن اللقاء الذي كان قد أقيم على ملعب سانت ماري قد انتهى بفوز فريق ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.