إيمري: مشكلة أرسنال أن الفرق الأخرى تحقق الانتصارات

أوناي إيمري سعيد بتطور أداء أرسنال ويطالب الفريق بالمزيد لكنه يؤكد أن حصول الفرق الأخرى على الثلاث نقاط في كل جولة يصعب من مهمته.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن سعادته الكبيرة بتطور أداء الفريق في الأسابيع الأخيرة، وطالب عناصره بالمزيد من العمل لتحقيق أهداف النادي من الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيمري لصالح شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن فريقه يقوم بعمل ممتاز، لكن ملاحقة فرقًا تحقق الثلاث نقاط في كل جولة يصعب الأمور على الفريق.

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وقال إيمري: "نتائجنا جيدة لكننا في حاجة للمزيد، على المستوى التكتيكي سنحاول أن نستمر في العمل والتطور، لكننا في حاجة للوقت من أجل ذلك".

وأضاف: "اليوم لدينا مشاكل عديدة تتمثل في الفرق الأخرى التي تنال الثلاث نقاط في كل جولة، ذلك يصعب علينا الأمور بشكل كبير للغاية".

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وأكمل: "أنا أثق في عملي وفي نجوم الفريق، وإذا ما استمررنا في التطور بطريقنا بفوز جديد على فريق بيرنلي يمكننا أن نقترب من أفضل فرق الدوري الإنجليزي، فنحن نريد الوصول لدوري أبطال أوروبا".

واختتم تصريحاته: "أعلم أن الأمر صعبًا، لكننا إذا ما استمررنا في التطور بعقلية كبيرة أعتقد أننا نستطيع أن نحقق ما نسعى إليه في نهاية الموسم".