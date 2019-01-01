أونانا يفتح الباب للعودة إلى برشلونة

حارس مرمى أياكس يفكر في العودة إلى برشلونة من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أثار أندريه أونانا حارس أياكس الهولندي، الشكوك حول مستقبله مع الفريق، وهل سيبقى الموسم المقبل أم يعود إلى برشلونة.

وقضى الحارس صاحب الـ 23 عاماً، خمس سنوات من قبل في أكاديمية برشلونة قبل أن ينضم إلى أياكس وهو في سن الـ 18.

وقال أونانا في تصريحات صحفية: "لا أعلم إذا ما كنت سأبقى في أياكس الموسم المقبل أم لا".

وواصل: "لم أتصور يوماً أنني سألعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عندما غادرت برشلونة، كان هدفي هو أن أصبح حارس ثالث في فريق كبير ثم أحصل على فرصة وأشارك أياكس أتاح لي هذه الفرصة".

وتابع: "أطمح أن أكون أفضل حارس في العالم، وكما يقولون إن الحلم ليس ممنوعاً".

وأكمل: "برشلونة كان دائماً هو فريقي، قدموا لي كل شيء أنا ممتن لهم، إذا أرادوا عودتي من جديد سأكون سعيداً".

ويعود أونانا إلى إسبانيا، يوم الأربعاء عندما يلعب أمام فالنسيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن آخر زيارة لأياكس في إسبانيا، كانت الموسم الماضي وحينها تغلب على ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف.