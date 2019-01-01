أومتيتي يوضح حقيقة مفاوضات رحيله عن برشلونة

صامويل أومتيتي نجم فريق برشلونة يوضح حقيقة مفاوضات رحيله عن النادي الكتالوني في الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة أن كل ما انتشر حول رحيله عن الفريق في الصيف كان مجرد إشاعات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه متمسك بالتواجد في صفوف برشلونة، وهو ما أكده لوكيله هاتفيًا.

وقال أومتيتي: "بكل صراحة لا أعرف من أين جاءت إشاعة رحيلي للآرسنال، في المساء وجدت أصدقائي يخبرونني أنني ذاهب لآرسنال".

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وأضاف: "برشلونة هي برشلونة، لقد اتصلت بوكيلي وأخبرته أنه مهما حدث فأنا لن أغادر هذا الصيف".

وأكمل: "سمعت نفس الحديث عن صفقة نيمار ودخولي في تبادل وضحكت كثيرًا، ليس لدي إجابة على هذا".

جدير بالذكر أن أومتيتي كان قد أصيب مع منتخب فرنسا بالأمس ومن المنتظر أن يبتعد عن الملاعب لمدة أسبوع بسبب الكدمة التي تعرض لها.