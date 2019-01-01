أومتيتي ينتظم في تدريبات برشلونة ويرغب في اللعب ضد ليون

عودة أومتيتي للتدريبات الجماعية للفريق الكتالوني. هل يلعب ضد ليون؟

عاد صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، للانتظام بصورة كاملة في تدريبات برشلونة الجماعية صباح اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ريال بلد الوليد يوم السبت المقبل.

أومتيتي تعرض لإصابة في أول الموسم وتجددت أمام أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ أومتيتي تدرب بصورة طبيعية مع المجموعة ويبدو أنّه تعافى بصورة نهائية من الإصابة.

من أثبت الشهرة والنجومية لا تقتصر على اللاعبين والمدربين في ملاعب كرة القدم، أنه الحكم الأسطوري بيرلويجي كولينا.. يكمُل اليوم عامه الـ59 😍🎉 pic.twitter.com/43DTh3Nue6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وأوضحت أنّ مشاركة اللاعب في لقاء بلد الوليد محل شك ومن الصعب تواجده في المباراة إلا أنّه يرغب في خوض مواجهة ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

الصحفية أشارت إلى أنّ لحاق اللاعب بمواجهة ليون قد يكون صعبًا للغاية ولكنّه قد يشارك أمام إشبيلية ثم ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك وكذلك الدوري.

ويعاني برشلونة مع غياب آرتور للإصابة عن مواجهة بلد الوليد ولن يخوض لقاء ليون أيضًا.