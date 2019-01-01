أومتيتي يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب

المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي يعود لتدريبات البلوجرانا بعد غياب للإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

عاد اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة لتدريبات الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة بالركبة.

اللاعب المتوج بكأس العالم الأخيرة مع منتخب بلاده سيكون جاهزًا للدفاع عن ألوان النادي الكتالوني أمام أولمبيك ليون في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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وكان أومتيتي قد غاب عن الفريق منذ مباراة البلوجرانا أمام أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في نوفمبر الماضي، قبل أن يعود للتدريبات والتحضير لمواجهة ليون.

وكان أومتيتي قد انضم لبرشلونة في عام 2016 قادمًا من أولمبيك ليون الذي لعب له طوال خمس سنوات وشارك معهم في 170 مباراة.

ومن المقرر عودة اللاعب البالغ من العُمر 25 عامًا لمواجهة فريقه القديم إذا تعافى بشكل كامل يوم التاسع عشر من فبراير.

يشار إلى أن المدرب إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة كان يعتمد على اللاعب كليمونت لينجليت بجوار جيرارد بيكيه طوال فترة غياب أومتيتي.