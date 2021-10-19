أومتيتي يرد على الانتقادات: البعض يعتقد أني أجلس على الأريكة طوال اليوم!

طفح الكيل .. أومتيتي يخرج عن صمته

قرر صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة الخروج عن صمته والدفاع عن نفسه بشأن الانتقادات الحادة التي يتعرض إليها مؤخرًا داخل "كامب نو".

مستوى الدولي الفرنسي بدأ بالانخفاض بداية من عام 2018 بسبب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة.

أومتيتي فشل في اللعب بانتظام مع برشلونة، ليعيش فترة ضبابية في مسيرته، فيما ضغط الإدارة عليه في الصيف الماضي للخروج والبحث عن ناد آخر.

ماذا قال أومتيتي؟

أجرى الفرنسي حوارمع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وقال: "بما أنني لا أتحدث، يعتقد الناس أنني لا أفعل شيئًا، وأجلس على الأريكة طوال اليوم، ولكنني عملت كثيرًا".

وأضاف: "أنا الآن أفضل جسديًا مما كنت عليه عندما وصلت إلى برشلونة وآمل أن تتاح لي الفرصة لإظهار ذلك".

ما السبب الذي دعى أومتيتي للبكاء أثناء اجتماعه مع لابورتا؟

تطرق أومتيتي للحديث عن الاجتماع الذي جمعه برئيس النادي، جوان لابورتا والذي انتهى ببكاء الفرنسي، حيث قال: "بكيت عندما تحدثت مع الرئيس، تحدثت معه بقلبي، الحقيقة أن المحادثة كانت مهمة جدًا بالنسبة لي".

وأكمل: "كنت بحاجة للتحدث وقول الأشياء بوضوح، ليعرف أنني بخير، وأريد مساعدة الفريق".

وعن صافرات الاستهجان التي تتبعه؟

استطرد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "صافرات الاستهجان تؤذيني، لم أفكر أبداً في أن هذا سيحدث.، أنا أحب برشلونة، لكن يبدو أن لا فائدة من ذلك، إنها مجرد كلمة. لقد شعرت بالوحدة، الحمد لله أنني أقوى الآن”.

وبخصوص الاتهامات الموجهة له بأنه رفض الخضوع لعملية جراحية، قال أومتيتي “أعتقد أنني لم أرتكب الأخطاء، لقد زرت 3 أو 4 أطباء وقالوا لي أنه لا ينبغي علي إجراء عملية جراحية، والنادي قال لي: حسناً”.

ثم اختتم أومتيتي حديثه وقال: "هناك 6 لاعبين في نفس مركزي، وأعلم أنه من الصعب أن أشارك، ولكن أنا عنيد وسأقاتل للمشاركة".

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