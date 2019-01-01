أومتيتي عن مشاركته ضد ليون: إن شاء الله

تعرف على تصريحات لأومتيتي وديمبيلي بشأن الإصابة

كشف ثنائي برشلونة، عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي، موعد عودتهما إلى المشاركة في المباريات ومدى التعافي من الإصابة.

أومتيتي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية أمس، الجمعة، مما يعني اقتراب عودته للمباريات.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات صحفية: "هل أشارك ضد ليون في الأبطال؟ إن شاء الله".

وأوضح: "أنا حاليًا في حالة بدنية جيدة وجاهز للتواجد في المباريات وربما أشارك الأسبوع المقبل، ولكن الإصابة أصبحت من الماضي".

من جانبه، تحدث ديمبيلي عن إصابته بقوله: "عدت للتدريبات وحالتي البدنية 100%، الأمر خاضع للمدرب لإشراكي في المباريات".

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وتابع: "هناك 5 أشياك تجعلني أحب برشلونة، أنّه الفريق الذي يلعب له أومتيتي وكرة القدم ممتعة بجانب تاريخ النادي وعظمة ملعب كامب نو وأنّه الأفضل في العالم".

ديمبيلي نصح أومتيتي بالزواج لتستقر أموره، بينما الأخير وصفه بأنّه قد يصبح لاعبًا عظيمًا لكن راقص فاشل.

واختتم لاعب بروسيا دورتموند السابق: "أتابع كرة السلة الأمريكية ولكني لا أشجع فريق معين. فقط من يلعب له ليبرون جيمس".

ديمبيلي لم يتواجد في الكلاسيكو بكأس الملك تحسبًا لعودة الإصابة وقد يلعب غدًا، الأحد، أمام أتلتيك بلباو.