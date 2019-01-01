أول رد فعل لمؤمن زكريا بعد أنباء إصابته: "أتقوا الله"

أزمة قوية بين مؤمن زكريا ونادي أحد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رد مؤمن زكريا، لاعب أحد السعودي والمعار من الأهلي المصري، على أنباء إصابته المزمنة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد، قد أعلن أمس عن إصابة مؤمن زكريا أنها ستبعده عن الملاعب في الفترة المقبلة.

ونفى مؤمن زكريا خبر إصابته المزمنة بنشر مقطع فيديو له وهو داخل صالة الألعاب الرياضية الخاصة بنادي أحد، وهو يخوض بعض التدريبات التأهيلية.

وعلق مؤمن عبر حسابه على موقع "تويتر"، على الفيديو: "إتقوا الله"، نافيًا ما تردد من وجود إصابة مزمنة له تبعده عن الملاعب لفترة كبيرة.

وتمت إعارة مؤمن زكريا إلى أحد السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من الأهلي بعد أزمة مع الجهاز الفني ابتعد عن التشكيل الرسمي وقتها.