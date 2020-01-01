أول تعليق من نبيل معلول على توليه تدريب المنتخب السوري

نبيل معلول تولى تدريب منتخب سوريا

علق التونسي نبيل معلول المدير الفني الجديد للمنتخب السوري على توليه مسؤولية تدريب نسور قاسيون خلال الفترة المقبلة.

ويعد نبيل معلول من أفضل المدربين العرب خلال الفترة الأخيرة، خاصًة وأنه قدم مستوى رائعًا مع المنتخب التونسي وأيضًا مع نادي الدحيل القطري.

ويسعى المدير الفني الجديد للمنتخب السوري، على تحقيق طفرة في أدائهم خلال الفترة المقبلة خاصًة وأنهم كانوا قريبون من التأهل لكأس العالم الماضي.

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وقال معلول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بفضل الله ورعايته تم حاليا توقيع العقد لتدريب المنتخب السوري الشقيق، نسأل الله التوفيق".

بفضل الله ورعايته تم حاليا توقيع العقد لتدريب المنتخب السوري الشقيق، نسأل الله التوفيق 🙏 pic.twitter.com/QHj0zqB5Iv — Nabil Maaloul (@NabilMaaloul) March 12, 2020

ويتواجد أكثر من عنصر مميز داخل المنتخب السوري خلال الفترة الأخيرة على رأسهم عمر السومة مهاجم أهلي جدة وعمر خربين لاعب الهلال السعودي.

ويمتلك معلول الكثير من الخبرات الفنية والتكتيكية ما تعطيه إمكانيات كبيرة قبل خوض تجربة المنتخب السوري وتحقيق نجاحات معهم.