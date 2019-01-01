سولشار: نتطلع لمواجهة توتنهام لنعرف أين نقف وسط الكبار

أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أنه يتطلع لمواجهة توتنهام ليعرف أين يقف فريقه وسط كبار الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب أولي سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تحمسه لمواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره توتنهام هوتسبير ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار وأكد خلالها أن المباراة ستحدد بالنسبة له موقف الفريق بين كبار الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

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وقال سولشار: "مواجهة توتنهام في ملعب ويمبلي هو اختبار حقيقي بالنسبة لنا في مانشستر يونايتد بعد كل تلك النتائج والأداء الجيد الذي قدمناه مؤخرًا".

"نحن نتطلع لتلك المباراة منذ فترة لأنها ستكون بمثابة مرجعًا بالنسبة لنا لأين نقف نحن وسط كبار الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي".

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وأكمل: "نحن لسنا سعداء بالحديث عن المركز الرابع أو الخامس أو السادس، في خلال عام أو أثنين يجب أن يتحرك الفريق ويصل لقمة جدول الترتيب".

وعن الحديث حول سهولة المواجهات السابقة قال: "لا يمكن أن تكون تلك مواجهات سهلة أبدًا، لقد خسرنا نقاطًا أمام نفس تلك الفرق من قبل".